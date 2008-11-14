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Yaşam

Kalbiniz sağlam mı?

Bazı otomobiller vardır,insanın nefesini keser. Aston Martin DB4, Alfa Romeo TZ gibi otomobillerin tasarımcısı, bu etkiyi yaratan ultra lüks yeni bir spor otomobile imza attı

14 Kasım 2008 02:00

Tasarımı, muhteşem otomobil Kara Şimşek’i hatırlatıyor. Ama ilerleyen yıllarla birlikte Kara Şimşek de daha modern bir görünüm almış gibi. Yolların tek hâkimi gibi görünen bu agresif görünümlü yeni otomobil Spada Codatronca. İtalyan yapımı spor otomobil, geçen yıldan bu yana İtalya’da satışta.

Dünya piyasalarına ise geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Elektronik-Otomobil-Mücevher Fuarı’nda çıktı. 400 bin dolar fiyatlı otomobile zengin Araplar büyük ilgi gösterdi. Fuarda, 10 tane Spada Codatronca siparişi verildi.



Alfa Romeo’dan esinlendi

Dünyada adını yeni yeni duyuran Spada Codatronca’nın yaratıcıları, İtalyan tasarımcı Ercole Spada ve ünlü tuning firması UK Garage. 70 yaşındaki tecrübeli tasarımcı Ercole Spada’nın kariyerinde birçok unutulmaz markanın adı yazılı. Aston Martin DB4, Alfa Romeo TZ ve Fulvia Zagato Sport İtalyan tasarımcının eserlerinden sadece birkaçı. Usta tasarımcı, şimdi de Spada Codatronca ile İtalyan spor otomobil dünyasına yeni bir renk katmayı başardı.

İtalyan kardeşler

Ferrari ve Lamborghini gibi İtalyan kardeşleriyle sıkı bir rekabete giren Spada, aynı onlar gibi tam bir hız canavarı. Saatte 355 kilometre hız yapıyor. Bu, İstanbul-Ankara arasını neredeyse bir saatte gitmek anlamına geliyor.

1.360 kilogram ağılığındaki otomobilin 100 kilometre hıza ulaşma saniyesi ise 2.7. 700 beygir gücüyle manevra kabiliyeti kusursuz. Virajlarda keskin bir çevikliğe sahip olan otomobilin etkili aerodinamik yapısı da otomobil tutkunlarının en çok ilgisini çeken özelliklerinin başında geliyor.



Güçlü ve sağlam yapı

Hız tutkusunu doruklarında yaşayabileceğiniz otomobil, güvenlik açısından da kafalarda hiçbir soru işareti bırakmıyor. Temelleri sapasağlam. Ana yapısı alüminyum, çatısıysa magnezyum gibi güçlü malzemelerle üretildi.

Şu ana kadar otomobilin piyasaya sürülen üç farklı modeli var. Bunlar ‘Sport Tourism’, ‘Fast Sport Tourism’ ve 700 beygir gücündeki ‘Super Sport Tourism’. Şimdiden efsane markalar Ferrari ve Lamborghini’nin yanında kendinden söz ettirmeye başlayan Spada Codatronca, yakın gelecekte adından çok daha sık söz ettirecek gibi görünüyor.

Eğer paranız varsa, hız tutkusunu bambaşka bir boyutta yaşayabileceğiniz otomobil, yine de 355 kilometre hızıyla kalbi sağlam olanlara tavsiye edilmeli.

Teknik Özellikler
Ağırlık: 1380 kg
Uzunluk: 4749 mm
Yükseklik 1240 mm
Beygir gücü (BG)/(d/d): 500-700 / 6200
Hız: 355 km/s
0-100 km: 2.7 sn


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