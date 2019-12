Kalbiniz saat gibi çalışsın

Bilim insanları, kalp dostu bir beslenme biçimiyle kalp krizinin habercisi sayılan kolesterolün yüzde 30 oranında azaldığını ortaya koydu. İşte yaşamı garanti altına alan o gıdalar:



Keten tohumu: Oklahoma Üniversitesi günde 38 gram keten tohumu tüketmenin kolesterolü yüzde 14.7 oranında düşürdüğünü açıkladı.



Kuruyemiş: Haftada en az dört kez bir avuç fındık, Antep fıstığı, badem ya da ceviz yemek kalp hastalığına yakalanma riskini yüzde 37 düşürüyor.



Karpuz: İçindeki potasyum kan basıncını dengelemeye yardımcı olur, C vitamini ise damarlardaki iltihaplanmanın önüne geçer.



Yeşil çay: Bir fincan yeşil çay içtikten yarım saat sonra damarlar rahatlamaya başlar. Tansiyon dengelenir ve kalp sağlığı korunur.



Ispanak: Mineral, potasyum ve magnezyum ihtiyacını karşılar. Ayrıca damar tıkanmasını önleyen “;lutein”; maddesi bakımından zengindir.



Tam tahıllar: Tam tahıllı ekmet ve makarna gibi besinlerden günde 2.5 porsiyon tüketmek kalp hastalığı riskini yüzde 21’;e kadar düşürebiliyor.



Siyah fasulye: Günde ortalama 85 gram pişmiş siyah fasulye tüketmek kalp krizi geçirme riskini yüzde 35 oranında azaltıyor.



Avokado: Doymamış yağ sayesinde kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Amino asitlerin damarda birikip tıkanma tehlikesini önler.



Balık: Özellikle omega-3 bakımından zengin olan somon gibi balıkların haftada en az iki porsiyon tüketilmesi tavsiye ediliyor.



Yağsız ve kaslı bir vücut için ay çekirdeği ve uskumru... İngiliz Men’;s Health dergisi yağın vücutta depolanmasının önüne geçen ve egzersizle birlikte tüketildiğinde kas gelişimine yardımcı olan gıdaların listesini yayınladı. İşte kas yapan gıdalar:



Ananas: Protein sindirimini dengeleyen “;bromelein”; isimli enzimi içerir.



Ay çekirdeği: İyi bir protein kaynağıdır. Kas gelişimine yardımcı olan besinlere ve E vitamini antioksidanına sahiptir. Ara öğün olarak bir avuç tüketilebilir.



Uskumru: İçindeki omega-3 yağı ve proteinler egzersiz sonrasında vücudun artan protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.



Kivi: C vitamini, kasları ve eklemleri güçlü kılmaya yarayan kolajenin üretiminde önemli bir rol oynuyor. Bir kivi ise ortalama 74 mg C vitamini içeriyor.



Hindi: Kaslarda bulunan “;glutamine”; isimli amino asidi içerir ve kas dokusu oranını artırır.

Zencefil: Egzersizden sonraki kas ağrılarını dindirmede aspirinden daha etkili.



Süt: Bir bardak tam yağlı süt, vücutta bulunan yağı azaltır kas dokusuna



Kırmızı et: Yağsız etteki protein ve keratin vücuttaki yağ oranını azaltıp kas dokusunu geliştirir.



Zeytinyağı: Doymamış yağ oranı yüksek olan zeytinyağı, kas dokusunu korur ve eklemlere kalkan olur.



Kırmızı biber: Güçlü bir antioksidan olan ve kasları onaran C vitamini bakımından güçlüdür. Kırmızı olanlarda yeşile oranla yüzde 60 daha çok C vitaminin bulunur.



Brokoli: Bu sebze C vitamini bakımından oldukça zengindir. Egzersiz öncesi ve sonrasında C vitamini takviyesi yapmak kasları güçlendirir. Buharda pişirilmeli.



Yoğurt: Yoğurt bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırır. Bu da protein sindirimini düzenler ve kas üretiminde kullanılan besinlerin emilimini kolaylaştırır.



Ispanak: Antioksidan E vitamini ve kasları dayanıklı kılan “;octacosanol”; maddesi bakımından zengin.



Yumurta: Kas üretimi ve onarımı için gerekli amino asitleri içerir. Yumurta sarısında bulunan D vitamini kasların sağlıklı kalmasını sağlar.



Salatalık: Kabuğundaki “;silica”; maddesi vücudun kas dahil tüm dokularına koruma sağlar.



Kahve: Georgia Üniversitesi araştırmasına göre kafein kasları daha dayanıklı kılar.



Tahin: Çinko bakımından zengin olan tahin, hücre, DNA yapısı ve kasları korur.



Vişne suyu: Kas ağrısını dindiriyor ve kaslara güç kazandırıyor.