Kalp sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) tarafından, Becel sponsorluğunda başlatılan ‘Kalbini Sev Kırmızı Giy’ kampanyasına ünlülerden destek geldi.



Tarkan, Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Pınar Altuğ, Beyazıt Öztürk, Bergüzar Korel, İbrahim Tatlıses, Erol Evgin, Filiz Akın, Yalın, Ceyda Düvenci, Demet Akalın, Gülşen, Hülya Koçyiğit, Nil Karaibrahimgil gibi sanatçılar, Mehmet Ali Birand, Güneri Civaoğlu gibi gazeteciler kampanya için kırmızı eşyalarını bağışladılar. Ünlülerin kırmızı aksesuar ve kıyafetleri Sofa Hotel’de yapılan bir sergiyle tanıtıldı.



Kırmızı konseptli sergiyi tanıtmak amacıyla Sofa Hotel’de düzenlenen geceye, Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, Unilever Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Unilever Pazarlama Direktörü Özgür Kölükfakı ev sahipliği yaptı. Gecede kampanyaya destek olan ünlülere teşekkür edildi ve bağışlanan kıyafetler tanıtıldı.



Ünlülerin bağışladığı eşyalar 23 Mart Pazartesi günü www.gittigidiyor.com’da satışa sunulacak. Satıştan elde edilecek gelir, Türk Kardiyoloji Derneği’nin kalp sağlığı araştırmalarına aktarılacak.



