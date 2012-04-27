'Kalbimle evlendim, mantığımla boşandım'

Sürpriz bir kararla evlenen ve 'Bebek krizi' yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Ayşe Özyılmazel ile Ali Taran çifti tek celsede boşandı.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında sürpriz şekilde nikâh masasına oturan gazeteci Ayşe Özyılmazel ile reklamcı Ali Taran’ın olay evliliği bitti. Çift, tek celsede boşandı. Avukatı aracılığıyla Bakırköy 2. Aile Ceza Mahkemesi’ne başvuran Özyılmazel, dilekçesinde ortak hayatın her iki taraf için de çekilmez hale geldiğini belirtti. Özyılmazel, Ali Taran’dan herhangi bir talepte bulunmadı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, üç haftadır ayrı yaşayan çiftin dostları ve aileleri boşanmamaları için büyük çaba harcadı. Ayşe Özyılmazel, "Bu konuyla ilgili tek söyleyeceğim şu: Kalbimle çıktığım yolun sonuna aklımla geldim. Bu kararın her ikimiz için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Ayşe Özyılmazel’in avukatı Hasan Demirel, altı maddelik boşanma dilekçesinde şunları yazmıştı:

- Müvekkil Ayşe Özyılmazel Taran ile Ali Taran, 01.07.2011 tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır.

- Taraflar evliliklerinin başında bir süre iyi geçindikten sonra zamanla anlaşamamaya başlamış, aralarında tartışmalar çıkmış, tartışmalar giderek artmış ve şiddetli geçimsizliğe dönüşmüştür.

- Müvekkilim ve davalı eşi son zamanlarda her konuda tam uyumsuzluk içindelerdir. Tamamen birbirlerinden kopmuşlardır.

- Tarafların ailesi ve yakın dostları boşanmamaları için büyük çaba sarf etmişler, ancak olumlu sonuç alamamışlardır.

- Bu şartlarda evlilik birliği temelden sarsılmış ve ortak hayat her iki taraf için de çekilmez bir hale gelmiştir. Fiilen biten evliliğin hukuken de sonuçlandırılması için bu dava açılmıştır.

- Müvekkilin davalı taraftan herhangi bir maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, ev eşyası vesaire talebi bulunmamaktadır.

Özyılmazel’in çocuk istediği, başlarda buna sıcak bakan Taran’ın sonradan fikrini değiştirdiği için çiftin arasının bozulduğu yazılmıştı. Ayşe Özyılmazel’in yakın çevresine bu konuda dert yandığı, çocuk yapmayı planlamalarına rağmen eşinin sonradan vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Özyılmazel’in “20 gün içinde evlenmeye karar verdik, çok aceleci davrandık ve birbirimizi tanımadan evlendik” dediği ve mutsuz olduğunu söylediği de iddia edilmişti.