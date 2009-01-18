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Yaşam

Kalbimizde yaşıyorsun

Almanya'da cesedi bulunan Türk kızı Kardelen (8) için Paderborn Belediye Binası’nın önünde düzenlenen anma törenine beş bin kişi katıldı.

18 Ocak 2009 02:00

Paderborn’da hafta başı kaçırıldıktan sonra 60 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Türk kızı Kardelen (8) için Paderborn Belediye Binası’nın önünde düzenlenen anma törenine beş binin üzerinde insan katıldı.

Almanya’nın Paderborn kentinde tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülen 8 yaşındaki Türk kızı Kardelen Kıraç için Paderborn’da önceki akşam düzenlenen anma törenine soğuk havaya rağmen beş binden fazla kişi katıldı. Yakalarında Kardelen’in fotoğrafı ve ellerinde mumlarla Paderborn şehir merkezindeki belediye binasının önünde toplanan binlerce kişi, Kardelen ve ailesi için dua ettiler. Belediye binasının önüne konulan taziye defterine ise büyük küçük herkes olaydan duyduğu acıyı dile getirerek, aileye baş sağlığı diledi.

Ordu’ya getirilecek

Belediye binasının giriş kapısında Kardelen’in fotoğrafıyla birlikte hazırlanan özel köşe, "Kardelen kalbimizde yaşıyorsun" yazısının altına konulan güller ve mumlarla süslendi. Grup kent merkezinde sessiz bir yürüyüş yaptıktan sonra ellerindeki mumları belediye önünde Kardelen için hazırlanan köşeye bıraktı. Kardelen’in cenazesi dün saat 11.30’da Düsseldorf’dan Türkiye’ye gönderildi. Kardelen, ailenin memleketi Ordu’da toprağa verilecek.

350’ye yakın ihbar

Bu arada minik yavrunun katilinin aranmasına ise yoğun bir şekilde devam ediliyor. İlk etapta Almanca olarak bastırılan bine yakın afiş, bölgede dağıtılmaya başlandı. Polis, afişin tercümesi yapıldıktan sonra Türkçe olarak da hazırlanacağını açıkladı. Cinayetin aydınlatılması için kurulan 50 kişilik ekip gece gündüz demeden çalıyor. Şu ana kadar 350’ye yakın ihbar geldiği öğrenildi.

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