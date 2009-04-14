Kalbi onarmak mümkün mü?

Gelişim sürecinde kalbin ürettiği bir proteinin, zarar görmüş kalp hücrelerinin onarılmasını ve kalbi besleyen damarların artmasını sağladığı bildirildi.



Teksas Üniversitesi'nden Dr. Michael J. DiMaio ve ekibinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, Timosin Beta-4 (TB4) molekülünün kalp kasına kan ve oksijen taşıyan atardamarların gelişmesini sağladığını gösterdi.



Fransız "Le Nouvel Observateur" dergisinin internet sitesindeki habere göre DiMaio, bu molekülün, vücuttaki hücreleri yeniden programlama özelliğine sahip olduğunu söyledi.



Kalp krizinin kalbe verdiği zararın değiştirilemediğini, kalp krizi esnasında kalbe kan akışının aniden durmasıyla kalp hücrelerinin öldüğünü ve tıbbın zararı onaramadığını ifade eden bilim adamları, bu nedenle fareler üzerinde yapılan bu araştırmanın umut verici olduğu, kalp krizinin ardından TB4 verilmesinin iyileşmeye yardımcı olabileceği görüşünü taşıyor.



Araştırmacılar, bu molekülün başka memelilerde denenmesi ve TB4'ün etkin hale getirdiği alıcıların belirlenmesi için başka araştırmaların da yapılması gerekliliğine işaret ettiler.



Söz konusu araştırma, Journal of Molecular and Cellular Cardiology dergisinin yeni sayısında yer alıyor.



(AA)

