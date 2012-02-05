Kalbi olmayan adam

T24- ABD’de yaşayan Craig Lewis (55) nabzı atmadan yaşayabilen dünyanın ilk “kalpsiz” insanı.









Hürriyet'in haberine göre, geçen mart ayında Lewis, anormal şekilde protein üreten kalp hastalığı yüzünden ölüm döşeğindeydi. Teksas Kalp Enstitüsü’nden Dr. Billy Cohn ve Bud Frazier, hastanın ailesine devrim niteliğinde bir çözüm önerdi. Daha önce 50’e yakın buzağı da denenen nabız atmadan, vücutta kan dolaşımına izin veren ‘continuous flow’ (sürekli akış) cihazı takılacaktı. Karısı Linda’nın izniyle geçen mart ayında Lewis’nin kalbi çıkarıldı, bu organın yerine doktorlar cihazı taktı.





Nabız sesi yok gibi





Lewis bir gün içinde doğruldu, doktorlarla konuştu. Kocasının nabzını dinlemeye çalıştığını anlatan Linda, “Dinledim, vızıltı gibiydi. Nabzı yoktu” dedi. Dünyanın ilk kalpsiz adamının operasyonu yönetmen Jeremiah Zagar tarafından belgeselleştirildi.