Kalbi kırılanlar çabuk hasta oluyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre kalbi kırılan bir insan daha kolay hasta oluyor.

Eşinin ölümünden kısa süre sonra yaşamını yitiren ve arkasından "üzüntüden öldü" denilen pek çok insan var. Bunun romantik hislerle söylenmiş ya da dramatize edilmiş bir söylem olmadığı, ABD’deki Rice Üniversitesi’nce kanıtlandı.

Gazetevatan'ın aktardığı habere göre, araştırmacılar, geçmiş 2 ayda eşini kaybetmiş 99 kişiyle görüştü ve hepsinden kan örneği alındı. İncelenen kar örneklerinde, sevdiğini kaybetme acısı çeken 99 kişide, diğerlerine göre yüzde 53.4 oranında daha fazla vücut iltihabı çıktı.

Araştırma Başkanı Chris Fagundes, yasta olanların diğerlerine oranla daha fazla ölüm riski taşıdığına dikkat çekerek iltihabın diğer tüm hastalıkların zeminini oluşturabileceğini vurguladı. Amerikan Kalp Vakfı da ‘kırık kalp sendromu’nun kısa vadede ölümcül kalp rahatsızlıklarına neden olabileceğini doğruladı.