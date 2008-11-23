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Sağlık

Kalbi göbeğinde

Çin'de yaşayan dört yaşındaki çocuğun kalbi göbeğinde... Doğduğu günden beri rahatsızlık yüzünden kalbi göbeğinde yaşayan Z.W., her gün öl&uum

23 Kasım 2008 02:00

Çin'de yaşayan dört yaşındaki çocuğun kalbi göbeğinde... Doğduğu günden beri rahatsızlık yüzünden kalbi göbeğinde yaşayan Z.W., her gün ölümle karşı karşıya.

Sabah'ta yer alan habere göre, çok nadir görülen "ektopia cordise" hastalığına yakalanan küçük çocuğun kalbini ise sekiz santimetre kalınlığında derisi koruyor. Hastalığın neden kaynakladığını bilmeyen doktorlar tedavisinin mümkün olmadığını söylediler. Küçük çocuk kendini her şeyden korumak zorunda. Sürekli kontrol altında olan Z.W., arkadaşlarıyla oynayamıyor.

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