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Sağlık

Kalbi duran kadını ‘buz’ kurtardı

New Orleans’taki Ochsner Kliniği’nde tedavi gören kalp hastası Cynthia Crawford adlı kadın, kalbi durunca doktorlar tarafından uygulanan buz tedavisi sayesinde iyileşti.

07 Aralık 2008 02:00

New Orleans’taki Ochsner Kliniği’nde tedavi gören kalp hastası Cynthia Crawford adlı kadın, kalbi durunca doktorlar tarafından uygulanan buz tedavisi sayesinde iyileşti.

Bunun bir şok tedavisi olduğunu ve ‘Kuzey Buz Denizi’ne atlamak gibi’, vücutta şok etkisi yarattığını söyleyen kardiyologlar, kalp hastalarında uzun süredir uyguladıkları bu tedaviden başarılı sonuçlar aldıklarını söylüyorlar.

Kalbi duran hastalarda zaman zaman beyin hasarı oluşabildiğini söyleyen doktorlar, bu yöntemle hastanın beyninde hasar oluşmadan iyileşme sağlıyor.

‘Soğutma’ adı verilen bu yöntem, zaman zaman prematüre doğumlarda, yaralanmalara bağlı travmalarda ve kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

Hastayı, soğuğa maruz bıraktıkları bir küvetin içinde tutan doktorlar, hastanelerde yeterli donanım sağlanırsa bu yöntemin gelişip birçok kalp hastası için umut olacağını söylüyor.

Soğuyan vücutta hastalığın seyri daha yavaş oluyor ve tedavi daha kolaylaşıyor.

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