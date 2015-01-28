Kalbi duran Fikret Otyam yaşama döndürüldü

Antalya'da önceki gün mide kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırılan ressam ve gazeteci- yazar 89 yaşındaki Fikret Otyam'ın endoskopi için götürüldüğü ameliyathanede kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle yaşama döndürülen Otyam, tekrar yoğun bakım servisine alındı.

Dokuma sanatçısı eşi Filiz Otyam ile birlikte Antalya'da oturan ve yıllardır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren Fikret Otyam, önceki gün saat 15.00 sıralarında özel bir merkezde girdiği diyalizde rahatsızlandı. Mide kanaması geçirdiği anlaşılan Otyam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tansiyonu düşen ve solunum sıkıntısı çeken Fikret Otyam, solunum cihazına bağlandı ve 4 ünite kan takviyesi yapıldı. Saat 22.00 sıralarında tedaviye cevap veren ve tansiyonu normal değerlere gelen Fikret Otyam, kardiyoloji yoğun bakım servisine alındı.

Kalbi durdu

Dün bilinci açılan ancak bugün mide kanamasının artması üzerine saat 09.20 sıralarında endoskopi için ameliyathaneye alınan Fikret Otyam'ın kalbi ve solunumu durdu. Doktorların müdahalesiyle kalbi tekrar çalıştırılan Otyam, midesindeki kanama noktalarının yakılması ve batında biriken kanın temizlenmesinin ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

15 dakika süren operasyonun ardından eşi Filiz Otyam'a bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Ercan Akbulut, Fikret Otyam'ın durumunun iyi olduğunu, nabzının düşük olduğunu ancak yaşı nedeniyle bu durumun normal olduğunu, ekip arkadaşlarının Otyam'la ilgili gözlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Antalya Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nejat Yılmaz da Otyam'ı yoğun bakım servisinde ziyaret etti. Eşi Filiz Otyam'dan ve doktorundan bilgiler aldı.

'Fikret güçlüdür atlatacağına inanıyorum'

Kısa süreli de olsa endişelerinin giderildiğini belirten Filiz Otyam, umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü söyledi. Dün akşamsaatlerinde sosyal medyada Otyam'ın öldüğü yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve kendilerini üzdüğünü belirten Filiz Otyam, "Fikret direniyor. Güçlüdür. Bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum" dedi.