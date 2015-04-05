Kalbi duran adam 'dondurma sistemi' ile hayata döndü, ama...

Geçirdiği kalp krizi yüzünden kalbi duran Bülent Sönmez, bir umutla donduruldu. Sönmez 48 saat sonra gözünü açtığında kendini 20 yaşında buldu. Evdeki çocuklarını bile hatırlamayan Sönmez, 6 ay sonra hafızasından uçup giden 20 yılı hatırladı.

Ankara’da yaşayan Bülent Sönmez (41), 8 ay önce kol ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kalbi çalışmayan Sönmez, son çare olarak donduruldu. Halk arasında ‘soğutma’ olarak da bilinen ‘Terepotik Hipotermi’ yöntemi Sönmez’in kalbini yeniden çalıştırdı.

İlk evlendiği zamana döndü

Bugün gazetesinden Fatma Eren’in haberine göre, Sibel Sönmez (40) gözlerinin önünde kalp krizi geçirip biyolojik olarak ölen eşinin iki gün dondurulup yeniden yaşatıldığına hâlâ inanamıyor. Gözyaşıyla geçen 48 saati unutamayan Sönmez, eşinin gözlerini açtığı anı ise şöyle anlatıyor; “Eşim gözünü açtı ‘Çok şükür’ dedim. Ama bir tuhaflık vardı. Bülent benim dışımda kimseyi hatırlamıyordu. Çocuklarını bile. Geçmişe dönmüştü. 20 yaşında yeni evlendiğimiz zamandaydı. O zaman yaptıkları şeyleri yapıyordu” dedi. Hemen doktorları çağıran Sönmez, hekimlerden “Bu çok normal. Geri döndürmelerde böyle olaylar yaşanabiliyor” cevabını aldı. İyileşme sürecinin hastaya göre değiştiği de açıklanan Sönmez, “Film gibiydi her şey. Bir anda kendisinin 20 yaşında olduğunu düşünen bir eşim oldu. Bunu da geçtim evde bizi bekleyen 2 çocuğuna bunu nasıl anlatacaktım? Önce alıştırma yaptım. Çareyi fotoğrafları göstermekte buldum. Onu bu olaya inandırmak çok zamanımı aldı” diye konuştu.

‘Huyu değişti’

Kocasının huylarında değişiklikler olduğunu da kaydeden Sönmez, “Sigarayı yıllar önce bırakmıştı. Ama kendisini 20 yaşında sandığı için tekrar sigara içmeye başladı. Mülayim biriyken aksi, huysuz biri oldu. Bu haliyle Bülent’le bir anda 3 çocuğum oldu. Bülent’in bu hatırlamama hali 6 ay sürdü” diye konuştu.

Vücut ısısı düşürülüyor

Uzman Dr. Ömer Zühtü Yöndem, bu tür vakalarda zamanla yarıştıklarını belirterek, “Yerinde ve doğru yapılan ilk müdahale hayat kurtarır. Hızlı hareket etmek çok önemli. 24 saat boyunca dondurulan hastaları izliyoruz. Bu süre uzaya da biliyor. Bu şekilde sadece bizim hayata döndürdüğümüz 19 kişi var” dedi. Dondurulan kişilerin geçmişe gitme durumlarının olduğuna dikkat çekti.

Öldüğünü duyunca ağladı

Hafızasının 6 ay sonra yerine geldiğini anlatan Bülent Sönmez, “Bir gün ne olduğunu anlamadığım halde çocuklarım bana mesafeli geldi. Eşim yaşımı sorduğunda, söyledim. Doğru söylemişim. ‘Şükür’ diyerek boynuma sarıldılar. Her şeyi anlattılar. Öldüğümü sonra Rabbimin izniyle tekrar nefesime kavuştuğumu duyunca gözyaşlarıma hakim olamadım” şeklinde konuştu.