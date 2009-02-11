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Sağlık

Kalbi dışarıda doğdu

Çinli doktorlar ikiz bebeklerden birinin durumu karşısında şaşkına döndü. İkizlerden biri normal doğarken diğeri kalbi midesinde dünyaya geldi.

11 Şubat 2009 02:00

Çinli doktorlar ikiz bebeklerden birinin durumu karşısında şaşkına döndü. İkizlerden biri normal doğarken diğeri kalbi midesinde dünyaya geldi.

Doktorlar bebeğin en fazla bir hafta yaşayacağını söyledi. Ama o hayata tutunarak doktorları bile şoke etti. Ailesi ise yaşam mücadelesi veren bebeklerini kurtarmak için para bulmaya çalışıyor.

Çin'de ikiz doğuran bir annenin bebeklerinden biri normal doğarken, diğeri kalbi midesinin üst kısmında dünyaya geldi. Doktorlar bebeğin en fazla bir hafta yaşayacağını belirtti ama minik yavru hayata tutununca taburcu edilerek evine gönderildi.

Ameliyat için 40 bin dolar lazım

Bebeğin babası 36 yaşındaki Lee Chen, 40 bin dolar tutan ameliyat parasını bulmak için kara kara düşünüyor. Chen bu parayı bulabilirse, küçük yavrusun hemen ameliyat ederek, kalbini olması gereken yere, gögsüne taktıracak.

Midesinde kalbinin küt küt attığını duyduğunu belirten baba Lee Chen, bebeğin karnı üzerinde uyumaması için sürekli dikkat ettiklerini söyledi. Lee, "Bebeğin karnı üzerinde uyuyarak kalbinin durmasından korkuyoruz" dedi.

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