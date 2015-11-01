Kalbi vücudunun dışında doğan küçük kız yaşam savaşı veriyor

Rusya’da yaşayan 6 yaşındaki bir kız, iç organları dışarıda doğdu. Hastalığının 'Torako-Abdominal Sendromu' olabileceği söylenen küçük kız tedavi için ABD’ye taşındı.

Virsaviye Borun isimli küçük kızın kalbi göğsünden dışarıya yerleşmiş şekilde hayata geldi. Sadece çok ince bir zarın kalbini koruduğu belirtilen küçük kız için hastaneler tedavi bulamadı. Anne Borun ise tedavi bulmak umuduyla ABD’nin Los Angelas eyaletine taşındı.

Mirror’un haberine göre anne Borun’un, küçük kızının tedavisi ABD’nin Boston eyaletinde kan basıncının çok yüksek olmasından dolayı yapılamadı. Kan basıncını düşürmek için gerekli ilaçları Los Angeles’ta bulabileceğine inanan aile Hollywood’a taşındı.

Annesini çok sevdiğini söyleyen küçük kız, “Annem de beni seviyor, bunu biliyorum. Her zaman kalbime dokunuyor” dedi.

Hastalığına rağmen dans edip oyun oynayabilen Borun, “Okula ya da gitmek istediğim bale kursuna gidemiyorum ama evde yapıyorum” dedi.