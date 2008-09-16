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Yaşam

Kalbi delik çocuğa neştersiz operasyon

Van'da kalbi delik olan 11 yaşındaki çocuk, Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan neştersiz operasyonla sağlığına kavuştu.

16 Eylül 2008 03:00

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil Başel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce ağrı şikayetiyle hastaneye getirilen 11 yaşındaki Serkan Alataşlı'nın kalbinin delik olduğunu saptadıklarını ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata aldıklarını söyledi.

Dr. Hekim Karapınar öncülüğünde, Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa kendi hastanelerinde uygulanan neştersiz operasyonun yarım saat sürdüğünü ve başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Başel, daha önce neşter kullanılarak yapılan ameliyatlarda, damarlarda oluşacak kanama nedeniyle zaman zaman hayatî tehlike riskinin de bulunduğunu ifade etti. Başel, Alataşlı'nın kalbindeki deliğin, neşter kullanmadan kasıktan girilerek kapatıldığını söyledi.

Hastanın iki gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceğini belirten Başel, Van ve çevresinde kalbi delik olan hasta sayısının fazla olduğunu, bunun da rakım yüksekliğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Serkan Alataşlı, kalbinin delik olması nedeniyle arkadaşlarıyla oynayamadığını, iyileştikten sonra arkadaşlarıyla rahatlıkla koşacağını söyledi. Alataşlı, operasyonu başarıyla gerçekleştirerek, iyileşmesini sağlayan doktorlara teşekkür etti.

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