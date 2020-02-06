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BBC Türkçe

Kalben: Artık bir erkek gibi düşünmek istemiyorum

06 Şubat 2020 20:21

Esra Yalçınalp

"Kadınların savunma taktikleri" serisinin altıncı bölümünde, müzisyen Kalben gençliğinde "kadın olmaktan utanan" biri olarak yeni yeni kadın kimliğiyle barıştığından bahsediyor.

Büyürken kendini topluma kabul ettirebilmek için Kalben olduğu kadar "Kemal" de olduğunu, erkek gibi davranmaya çalıştığını ve 34 yaşında bu konularla nasıl hesaplaştığını anlatıyor.

"Kadınların savunma taktikleri" başlıklı video serimizde, kadınların maruz kaldıkları olumsuz erkek davranışları ve düşünme biçimlerine karşı korunmak için geliştirip uyguladıkları günlük "savunma taktikleri"ni ele alıyoruz.

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