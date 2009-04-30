Kalbe neler iyi geliyor?

Kalbinize dost bazı besinler var. Bunları daha sık yerseniz kalbinizin daha güçlü olur ve sağlıklı kalır.



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında (30.04.09), kalbin dostu olan besinleri anlatıyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:



“Kalbinize dost bazı besinler var. Bunları daha sık yerseniz kalbinizin daha güçlü olur ve sağlıklı kalır.



Kalp dostu yiyeceklerin başında ceviz geliyor. Öyle ki 2004 yılında Amerikan Besin ve İlaç Dairesi (FDA) ceviz paketlerinin üzerine bile “kalp sağlığını destekler” ibaresinin konulmasını onayladı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta miktarı abartmamak. Günde üç veya dört ceviz bu işe fazlasıyla yetiyor. Ceviz Omega-3 ve folik asitten zengin içeriği yanında, kolesterol azaltan fitosteroller ve antioksidanları ile de kalp sağlığını destekliyor. Aynı güç bence fındıkta da var. Günde 6-8 fındık damar sağlığınızı en az ceviz kadar güçlendirecektir.



Çay, domates zeytinyağı...



Eğer kalbinizi düşünüyorsanız çay için. Ama yemek borunuzu ve midenizi korumak için üfleyerek içmeyi sakın unutmayın. Özellikle yeşil çayda miktarı biraz daha fazla olan kateşinler antioksidan güçleriyle koroner damarları kolesterolün ve diğer yangısal süreçlerin etkisinden koruyor. Kalbinize daha çok destek olmak istiyorsanız domates, salça ve ketçap gibi domatesli yiyeceklerden de istifade edin. Domatesteki likopen tam bir kalp dostu. Özellikle pişirildiği zaman domatesteki likopen daha kolay serbestleşiyor, kan emilmesi ve kana karışması hızlanıyor. Domatesin üzerine birkaç damla yağ eklerseniz likopenin emilmesi daha da çoğalıyor. Bu durumda yağ olarak da zeytinyağını tercih etmenizde fayda var. Çünkü zeytinyağı tekli doymamış yağlardan zengin yapısıyla kalbinizin en güçlü koruyucuları arasında yer alıyor.



Eğer kalbimi daha da güçlendireyim diye düşünüyorsanız elma yemeyi ihmal etmeyin. O ünlü atasözü geçerliliğini bugün de koruyor: “Her gün bir elma giren eve doktor girmez”. Yeşil kırmızı fark etmiyor, elma zengin posa yapısı, güçlü antioksidan içeriği sebebiyle kalp dostu meyvelerin ilk sıralarında yer alıyor. Üzüm de kalp dostu bir meyve. Özellikle çekirdekli üzümü çekirdeklerini keyifle çiğneyerek- yemeniz tavsiye ediliyor. Kalp dostu meyvelere potasyumdan zengin yapısı nedeniyle muzu da eklemekte fayda var. Bu listeyi yaparken yulaf ve fasulye gibi bakliyat grubu yiyecekleri eklemek şart. Balık da kalbe dost bir yiyecek. Omega-3’ten zengin yapısı nedeniyle listeye balığı da eklemek gerekiyor.



Listeyi daha da zenginleştirmeniz mümkün. Mesela sarımsağa, soğana da yer verebilirsiniz. Karpuzu ve kayısıyı da ilave etmenizi tavsiye ederim.



Son birkaç önerimiz daha var: Kalbinizi daha da güçlendirmek istiyorsanız onu güneşten faydalandırın.”

