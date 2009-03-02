Kalbe mantar dopingi

Bazı kişiler mantarların hiçbir besleyici özelliği olmadığına inanır. Fakat çorba, salata, sandviç veya her neyin içinde olursa olsun bu lezzetli mantarlar kalbiniz için çok önemlidir.



Beliniz ince kalır



Prof. Dr. Mehmet Öz Sabah gazetesine yaptığı açıklamada: “Mantar; buğday tohumu ve tavuk ciğerinde de bol miktarda bulunan 'ergothioneine' bakımından çok zengin bir kaynaktır. Bu madde, beyaz mantarlarda ve etli 'Portobello' mantarında bol miktarda bulunur. Bir porsiyonu yaklaşık 22 kalori olan Portobello mantarı; zengin miktarda magnezyum da içerir. Ayrıca bu mantarlar atardamarlarınızın genç ve bel bölgenizin ince kalmasına da yardımcı olur. Fareler üzerinde yapılan bir araştırma ise; beyaz mantarların doğal öldürücü hücrelerin üretimini artırdığını gösterdi. Buradaki iyi haber şu; eğer aynı durum insanlarda da geçerli olursa, bu tür hücreler tümörlere ve virüslü hücrelere karşı savaşırlar. Ayrıca her şey bir yana; bu mantarlar çok da lezzetlidir...” diyor.

