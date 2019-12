Kalbe düşman yeni tip bir kolesterol...

Az bilinen bir tür ‘kötü kolesterolün’ kalp hastalıkları riskini artırabildiği saptandı.



Britanya Kalp Vakfı’nın desteklediği araştırmada, kötü kolesterol olarak bilinen LDL’nin yanı sıra, Lp(a) olarak adlandırılan ‘lipoprotein’in de kalp hastalığına yol açabileceği belirlendi. Araştırma için Britanya ve Avrupa’da 16 bin kişinin genleri incelendi ve lipoproteinin üretimini kontrol eden iki gen bulundu. Bu genlerin kalp hastalıklarıyla kuvvetli bağlantısı olduğu tespit edildi.



New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmayı kaleme alan Oxford Üniversitesi’nden Prof. Hugh Watkins, “İyi kolesterol olarak bilinen HDL ile zararlı LDL kolesterolünü hepimiz biliriz ancak bu saptanan, dikkat etmemiz gereken üçüncü bir sınıf kolesterol. Artık Lp(a)’nın kalp hastalığının nedenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Lp(a)’yı düşüren tedavilerin kalp krizlerini gerçekten önleyip önlemeyeceğini araştırmalıyız” dedi.



Lipoproteinin kalp hastalığı riskini nasıl artırdığı bilinmiyor ancak vücudun kan pıhtılarını çözme yeteneğini olumsuz etkiliyor olabileceği düşünülüyor. Araştırmanın yazarlarından kalp-damar genetiği uzmanı Prof. Martin Farrall her altı kişiden birinin kalp krizi riskini yüzde 50 artıran genlerden birini veya birden fazlasını taşıdığını söyledi. Ancak Farrall, Lp(a)’sı yüksek olanlarda risk artışının LDL seviyesinin yüksekliğinin yarattığı riskten daha düşük olduğunu belirtti.