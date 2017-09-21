Kalaşnikov'un heykeli dikildi

Kalaşnikov'u dünyada tanımayan yoktur. Mihail Kalaşnikov'un geliştirdiği makineli tüfek Rusya'nın sayılı ihraç ürünleri arasında yer alır. Rus silah sanayi günü olarak anılan 19 Eylül'de 2013 yılında ölen Sovyet silah imalatçısının anısına Moskova'da sekiz metrelik heykeli dikildi.

Kültürel sembol

Moskova'nın merkezindeki bir kavşakta açılışı yapılan kaide üzerindeki heykel gururla ve dikkatle 'eserini' taşıyan işçi kıyafetli Kalaşnikov'u temsil ediyor. Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy heykelin açılışında yaptığı konuşmada Mihail Kalaşnikov'un yetenek ve alçakgönüllülüğü ile Rus insanının en güzel vasıflarına örnek oluşturduğunu söyledi. Bakan makineli tüfeğin 'Rusya'nın gerçek kültürel markaları arasında yer aldığını' dile getirdi. Heykeltıraş Salawat Schtscherbakow tarafından yapılan heykelin açılışı ocak ayından bu yana sürekli ertelenmiş ve eser üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. İki bölümden oluşan heykelin ön tarafında Kalaşnikov, arka planda ise mızrağıyla ejderha öldüren baş melek Mikail bulunuyor. Schtscherbakow'un, anıtın iyi ile kötü arasındaki ezeli mücadeleyi temsil ettiğini ve makineli tüfeğin 'iyinin silahı olduğu' şeklindeki sözleri Rus medyası tarafından aktarılmıştı.

70 milyon Kalaşnikov

70 yıl önce geliştirilen Kalaşnikov 1947 yılındaki bir yarışmayı kazandıktan sonra seri üretimine başlanmıştı. İlk modeline AK-47 adı verildi. Zamanla modernize edilen bu tüfekten, ucuz, dayanıklı ve kullanışlı olduğu için 70 milyon adet üretildi.

Kalaşnikov'un adını taşıyan tüfek ve av silahı üreticisi holding 2016 yılında ihracatın üç katına çıktığını açıklamıştı. Kalaşnikov, Rusya'nın Ukrayna politikası yüzünden ABD pazarını kaybetmişti.

Zamanın sembolü

Rus yayıncı Oleg Kaşin DW'ye verdiği demeçte Moskova'daki anıtın sembolik anlam taşıdığını ve Rusya'da savaştan 'trajedi değil de Rusya yapımı silahlar için etkili bir reklam' olarak söz edilmesinin normal karşılandığını söyledi. Kaşin 'barışçılık modasının geçtiğini' ve 'Kalaşnikov'un 'Rusya'daki modern anlayışın sembolü haline geldiğini' belirtti.

Yazar Viktor Jerofejew DW için kaleme aldığı makalesinde, 'İyinin silahı nasıl olurmuş anlamadım. Bunların hepsi boş laflar' ifadesini kullanmıştı. Jerofejew devamla şu satırlara yer vermişti: 'Fransızların giyotine ulusal duygu boyutu kazandırmalarına benziyor ki, böyle bir şey söz konusu değil. Makineli tüfek iyi dilekler değil ölüm getirir. Her an namlusu onu sevenlere ve göklere çıkaranlara çevrilebilir.'

Vladimir'ler kavuştu

Son aylarda Rusya'da sembolik önemdeki başka anıtlar da dikildi. En büyükleri ise Ortaçağ grandüklerinden Vladimir'in heykeli idi. Bu heykeli de yapan Schtscherbakow bu tür projelerin aranan sanatçısı sayılıyor. Kremlin yakınlarındaki heykelin açılışını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladimir'in 'Rus toprağını toplayan ve koruyan kutsal bir muharip olduğunu' söylemişti.

Kiev grandükü Vladimir Ortaçağ'da Kiev Rusya'sının en önemli hükümdarlarından biri olup Rus ve Ukrayna halklarının devlet bilincine ve Hıristiyanlığa kavuşmasına öncülük etmişti. Vladimir'in 16 metre yüksekliğindeki heykelini kılıç ve haç sembolleri süslüyor. Bazı gözlemciler bu heykelin Vladimir'in anısına değil Vladimir Putin için dikildiğini söyler.

Bir yıl kadar önce de Rusya'nın güneyindeki Oryol'da birinci Rus çarı ve Moskova grandükü 4'üncü İvan'ın heykeli açılmıştı. 4'üncü İvan tarihe 'Korkunç İvan' adıyla geçmişti. İvan'ın da bir elinde haç, diğerinde ise kılıç bulunuyor. Anlaşılan modern Rusya böyle görülmek istiyor.

Roman Goncharenko

© Deutsche Welle Türkçe