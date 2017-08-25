Kalaşnikov'dan yeni silah

Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, “düşük maliyetli” olarak nitelenen terör eylemlerini önlemeye yönelik yeni bir silah geliştirdiğini duyurdu.

Otomobilleri durdurabilen, el yapımı bombaları bloke edebilen Rex 1 adlı silahın tanıtımı, Moskova yakınarındaki “Patriot” Parkı’nda düzelenen “Armiya-2017” adlı silah fuarında yapıldı.

Turkrus.com’un RBC’den aktardığı habere göre, Kalaşnikov’un ürettiği öldürücü olmayan yeni silah, terör eylemine hazırlanan araç sürücüsünü yoldan çıkarabiliyor ve insansız hava araçlarını vurabiliyor.

5 kilometre mesafeden etkili

Kalaşnikov Media sitesinde yer alan bilgilere göre, otomatik tüfeğe benzeyen silah, 5 kilometre mesafeden GPS, Glonass, BeiDou ve Galileo navigasyon sistemlerinin sinyallerini etkisiz hale getirebiliyor.

Yeni silahın ilk etapta trafik polisleri tarafından kullanacağı açıklandı. Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde otomobillerle yapılan terör eylemlerinin, bu silahla engellenebileceğine dikkat çekiliyor.

Ayrıca, bu tarz bir silahın piyasa fiyatının 5 bin ila 50 bin dolar arasında değiştiği belirtiliyor.