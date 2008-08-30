Kalaşnikoflu soğan kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Çeltik İlçesi'nde mevsimlik tarım işçileri ile işçi çavuşları arasında çıkan tartışma, çatışmaya döndü. İki işçi öldü, üç işçi de yaralandı.



Olay, dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nden, tarım işçisi olarak çalışmak üzere Konya'nın Çeltik İlçesi’ne gelen Kurtboğan ailesinin de aralarında buluduğu 150 kişi, pancar ve soğan söküm işinde çalışmaya başladı. Tarım İşçilerinin çavuşluğunu yapan Eyüp Türe ve kardeşi İsa Türe, işçileri bir günlüğüne geçici olarak 13 kilometre uzaklıktaki Ankara'nın Polatlı İlçesi Hacıosmanoğlu Köyü'ne götürdü.

İşçi çavuşları yapılan işi beğenmeyince 2 çuval soğanı tarlaya döktü. Bunun üzerine soğanları toplayan 52 yaşındaki Hasan Kurtboğan, oğlu 20 yaşındaki Ahmet ve eşi 40 yaşındaki Avşan Kurtboğan arasında tartışma çıktı. Daha Sonra işçiler Çeltik'e döndü.



Bu sırada Eyüp Türe, kardeşi İsa ve akrabaları Samit Türe’ye ait 06 PDH 87 plakalı otomobille Kurtboğan ailesinin kaldığı çadıra gitti. Türe kardeşler, iddiaya göre sopalarla saldırdı. Kurtboğan ailesi fertleri de saldırıya çadırda bulunan Kalaşnikof tüfekle karşılık verdi. Olayda, Eyüp ve İsa Türe yaralandı. Ahmet ve oğlu Hasan Kurtboğan ile Avşe Kurtboğan da dövüldü. Yaralılar, ambulanslarla Çeltik Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Türe kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Hasan Kurtoğlu ve oğlu Ahmet Kurtoğlu, jandarmaya verdikleri ilk iadede tartışmanın, işçi çavuşlarının topladıkları soğanları yere dökmesi nedeniyle çıktığını söyledi. Jandarma yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü, zanlıların sorgularının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılacaklarını açıkladı. Bu arada, 150 tarım işçisi, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığı'na sığındı. İşçilerin jandarma eşliğinde memleketlerine gönderileceği belirtildi.



