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Dünya

Kalaşnikof: ABD'nin üretim isteği kalitemizi gösteriyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) – Kalaşnikof Basın Servisi, ABD’nin Kalaşnikof silahlarını üretme isteğinin Rus silahının güvenliğini kanıtladığını duyurdu

11 Ekim 2018 13:19

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) – Kalaşnikof Basın Servisi, ABD’nin Kalaşnikof silahlarını üretme isteğinin Rus silahının güvenliğini kanıtladığını duyurdu.
Daha önce National Interest, ABD’nin özel operasyon kuvvetlerinin, modernize Kalaşnikof silahının sırlarını ortaya çıkaran ve daha iyi hale getirerek üreten şirketlere ödül teklif ettiğini açıklamıştı. 
Kalaşnikof Basın Servisi’nden Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yapılan açıklamada, “Bizim bu planlardan haberimiz yok. Fakat biz bu duruma şaşırmadık. Bu birkez daha bizim silahlarımızın güvenilirliğini ve kalitesinin altını çiziyor” denildi. 

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