Kalacak yerleri olmayan anne ve iki çocuğu otomobilde yaşıyor

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, eşi cezaevine girdikten sonra kalacak yer bulamayan 25 yaşındaki Aysun Gezgin, kızı 2 yaşındaki Gülcan ve 7 aylık bebeği Muharrem ile birlikte hurda bir otomobilin içinde yaşıyor.

Aysun Gezgin, ailesiyle Isparta\'da yaşarken, eşi bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Eşinin cezaevine girmesi üzerine kaldıkları evden çıkmak zorunda kalan Gezgin, biri 7 aylık 2 çocuğu ve kayınpederi Selahattin Gezgin ile kayınvalidesi Sultan Gezgin\'i de yanına alarak Denizli\'nin Çivril ilçesinde çobanlık yapan kayınbiraderinin yanına geldi. Kayınbiraderinin evinde yer olmadığını gören Aysun Gezgin, kayınpederi ve kayınvalidesini Akçaköy Mahallesi\'nde cami için yapılan ve boş durumda olan 10 metrekarelik bir odaya yerleştirdi. Ancak kendisi ve 2 çocuğu için kalacak yer bulamadı. Gezgin, çareyi eşine ait hurda otomobilin içinde kalmakta buldu. Çocuklarını otomobilin içinde uyutan Gezgin, su ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını ise camideki tuvaletten karşılıyor. Yemeklerini de yaktığı ateşte pişirmeye çalışıyor. Hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan anne Gezgin, \"Çocuklarımla otomobilin içinde kalıyoruz. Eşim cezaevine girince sahipsiz kaldık. Biz de eşimin kardeşinin yanına geldik ancak onların durumu kötü, kalacak yer yok. Köylünün verdiği odaya babamla annemi yerleştirdik. Ama ben çocuklarımla arabanın içinde yatmak zorunda kaldım. Kayınbiraderim de kurduğu çadırın içinde yaşıyor. Hiçbir gelirimiz yok. Sağlık güvencemiz yok. Kaldığımız yerde banyo tuvalet yok, caminin tuvaletini kullanıyoruz, bize sahip çıkılmasını istiyoruz\" dedi.



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