'Kalacak yeri yok' diye evine aldı başına bela oldu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU\'nda bir kadının evinin kapısını tekmeleyip içeri girmeye çalışan iki kişiyi mahalleli önce dövdü sonra da polise teslim etti.

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi\'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; Burcu Varol, A.I.\'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.\'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.\'yı evden çıkardı.

A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol\'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı.

\"İMDAT\" ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol\'un \"İmdat\" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI

Burcu Varol, \"Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım\" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol polis aracına binerek polis merkezine gitti.

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