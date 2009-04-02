Kalabalık ailede yaşamak çocuğu nasıl etkiler?

Soru: Merhaba benim 1.5 yaşında oğlum var. Babaanne ve dedesiyle birlikte yaşıyoruz. Bu durum onun yaşamını olumsuz etkiler mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Melek A.



Cevap



Sayın Melek Hanım,



Evde çocuğa yakın, birden fazla yetişkin ile birlikte çocuk yetiştirmenin birtakım zorlukları olabilir. Ancak bu zorlukların üstesinden çocuğunuzun zarar görmemesi için gelinebilir.

Öncelikle çocuğa bakım veren tüm yetişkinlerin çocukla ilişkilerinde tutarlı olmaları önemlidir. Tutarlı olmaktan kastedilen çocuğun bir davranışı bir yetişkin tarafından kabul edilirken diğeri tarafından itiraz edilmemelidir. Ya da aynı davranışın kimi zaman hoş görülmesi kimi zaman da aynı davranış yüzünden çocuğa ceza verilmesi çocuğun çelişkiler yaşamasına neden olabilir. Hangi davranışının kabul görüp hangisinin görmediğini anlayamaz.



Anne, baba, dede ve babaanne arasında çocuk eğitimi ve disiplini konusunda tutarlı olma yani kullanılan yöntemlerde aynı dilin konuşulması gereklidir. Örneğin, bir davranış anne tarafından kabul edilemezken, dede tarafından kabul ediliyorsa, çocuk kendi içinde çatışmalar yaşayabilir. Aile büyüklerinin çocuğa karşı tutarlı tepki ve davranışları, çocuğun olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olacaktır. Sınırlar/kurallar, içgüdüleri kendilerini araştırmaya iten çocukların zarar görmemeleri için çok önemlidir. Bazen aile büyükleri torunlarına engel olmayı veya üzmeyi istemedikleri için sınırlar, kurallar koyamazlar. Fakat çocuklar hayatlarında engeller olmazsa öğrenemezler. Tabii ki bu sınırların sayısı ve tutarlılığı çok önemlidir. Çocuklar kurallardan hoşlanırlar ve uygulamayı bilirler. Bazen bir kuralı uygulamak durumunda olduklarında sadece tekrar duymak için kuralı sesli tekrar ederler. Sınırları zorlamayı deneyerek, koyulan sınırların ve yetişkinlerin güvenilirliğini denerler.



Bazı durumlarda çocuğa bakan yetişkinler, istenmeyen davranışlara tepkilerinde tutarsız olabilirler. Örneğin, bazen aynı davranış karşısında daha hoşgörülü, bazen ise daha sabırsız ve sert olabilirler. Farklı davranmanın birçok sebebi olabilir. Ebeveynin tavrını bazen davranışın nerede olduğu, o günkü ruh hali, çocuğun yaşı, kişiliği, kendilerine benzeyen/benzemeyen yönleri etkileyebilir. Ancak mümkün olduğunca tüm aile fertlerinin çocuğun aynı davranışı karşısında benzer tepkiler göstermesi ve ortak kurallar koyması önemlidir



Ailenizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

