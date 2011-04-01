-KAKTÜSE RADYASYON İLGİSİ EDİRNE (A.A) - 01.04.2011 - Japonya'da yaşanan depremin ardından nükleer santrallerdeki radyasyon sızıntısı haberleri sonrasında, ''radyasyonu emen çiçek'' olarak gündeme gelen kaktüs satışlarında artış olduğu bildirildi. İnterflora Çiçekçiler Derneği Türkiye Başkanı Recep Gedik, satışlarda artış olmasına rağmen, bunun fiyatlara yansıtılmadığını söyledi. Gedik, Japonya'daki deprem öncesinden başlayan kaktüsün hızlı yükselişinin depremin ardından nükleer santrallerdeki sızıntı haberleriyle daha da arttığını ifade ederek şunları kaydetti: ''Kaktüsün radyasyonun etkilerini azalttığı bazı açıklamalarla sabitlenirken, bazı kesimler bunu çiçekçilerin yarattığı bir hava şeklinde yorumluyorlar. Bu noktada, çiçekçiler sadece talebi karşılamaya yöneliyorlar, onun dışında yaratılan bir hava yok. Zaten, Japonya'daki depremin öncesinde de kaktüsün popülaritesi artışa geçmişti, (bilgisayar ve cep telefonu kullanımının artmasıyla bu zararlı etkileri kaktüs en aza indiriyor) haberleriyle kaktüs popülerleşmişti. Deprem sonrası haberler, kaktüse ilgiyi daha da artırdı. Kaktüs satmayan çiçekçiler bile kaktüs satmaya başladı. Bu ilgiyle Türkiye'ye kaktüs girişi önemli ölçüde arttı. Kaktüs de ciddi bir patlama var ama fiyatlarda yükselme yok. Küçük bir kaktüsü 3-10 liraya elde edebilirsiniz. Türkiye'de İzmir'de kaktüs üretimi yapıldığını ancak Hollanda'dan kaktüsün ithalinin devam ettiğini belirten Gedik, ''En büyük kaktüs üreticimiz İzmir'de, burada üretimi yapılıyor fakat, kaktüsün fabrikasyon hale gelmesi, kaktüsün üzerine çiçek montajı, kaktüsün aşılanması gibi olaylar Kostarika'dan Hollanda'ya giden kaktüslere yapılıyor. Biz de tüm dünya gibi Hollanda'dan ithal kaktüs alıyoruz'' dedi. -GÜL VE KARANFİLİN TAHTINI SALLIYOR-- Çiçekçi Yıldız Sabırma da, yıllardır çiçekçilik sektöründe olmasına rağmen kaktüs çiçeğinin son 5-6 aydır gördüğü ilgiye ilk kez şahit olduğunu söyledi. Sabırma, kaktüsün satışta gül ve karanfilin tahtını sallamaya doğru gittiğini ifade ederek, ''Bir gün kaktüsün gül ve karanfil yerine sevgiliye armağan edileceği hiç aklıma gelmezdi. Ama sevgililer birbirlerini radyasyondan korumak için şimdi kaktüs armağan ediyor . Buda bizim satışlarımıza elbette ki yansıyor, kaktüs daha önce hiç bu kadar satılmamıştı'' diye konuştu. Bir müşterisinin radyasyonu önlediğine dair bir yazı okuduğu için kaktüs almak istediğini belirten Sabırma, ''Bizden kaktüs satın aldı. Bir süre sonra aynı kişi dükkana gelerek aldığı ve bilgisayarının yanına koyduğu kaktüsün radyasyondan öldüğünü ve yenisi almak istediğini söyledi. Bu anı bana çok ilginç geldi'' dedi.