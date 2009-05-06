Kakava Şenliği şafakta başladı

Edirneli Romanlar, baharın müjdecisi Kakava Şenlikleri nedeniyle sabah ezanından sonra Tunca Nehri'nin kıyısına akın etti. Nehirde yüzlerini yıkayıp dilek tutan Romanlar, göbek atıp eğlendi.



Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ne sabahın erken saatlerinde akın eden yüzlerce Roman burada baharın habercisi olan Kakava Şenlikleri kapsamında Tunca Nehri'nin kenarına inerek yüzlerini yıkadı ve pet şişelere nehir suyunu doldurup dilekte bulundu. Bazı roman erkekler ise nehirin karşı kıyısına yüzerek geçti. Evlenme çağına gelen genç kızlar ise gelinliklerini giyerek Tunca kıyısında davul zurna eşliğinde göbek atıp eğlendi. Bazıları da giydikleri gelinlikleri nehre attı.



Bereketin ve başarın gelişinin müjdecisi olan ağaçlardan yeşil dallar koparan Romanlar bu dalları evlerine götürdü ve kapılarına astı. Kakava Şenlikleri'ne Romanlar'ın yanı sıra, çevre illerden gelen çok sayıda kişi de katıldı.



Yaklaşık bir yıl önce Edirne Vali Yardımcısı olan Abdullah Aslaner de üzerindeki takım elbisesiyle nehir kıyısına kadar indi ve suyla yüzünü yıkadı. Daha sonra da bir ağaçtan koparttığı yeşil dalı yanına alan Aslaner, ``Edirne'deki bu şenliği sürekli duyuyordum. Bu yıl gelmek nasip oldu. Bende diğerleri gibi yüzümü nehirde yıkadım ve bir ağaç dalı kopartarak dilek tuttum'' dedi.

