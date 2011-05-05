Kakava ateşi yakıldı, şenlik başladı

T24- Edirne'de Uluslararası Kakava Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.

Törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce dolduran Edirneliler, davul zurna eşliğinde renkli giysileriyle dans eden Romanlara eşlik etti.



Dansları ve renkli kişilikleriyle Roman şenliği; galeri



Yaklaşık 5 bin kişinin doldurduğu alandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve Edirne Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Ardından, alanın ortasındaki Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.





Kakava ateşinin önünde Roman gençleri dans etti. Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları adeta birbiriyle yarıştı. Sarayiçi'ndeki resmi tören, pilav dağıtımıyla sona erdi.





Şenliklere yarın sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edilecek. Burada bolluk ve bereket getirdiğine inanılan ağaçtan dal koparan vatandaşlardan bazıları, sağlıklı bir yıl geçirecekleri inancıyla da nehre girecek.







