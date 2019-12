Kakao ve balık yağıyla kendinizi mutlu hissedin

Balık ye, meditasyon yap zihnin açılsın



Balık her derde deva

Her hastalığa iyi gelen bir besin mutlaka var. Maydanoz, erken doğumu tetikliyor. Beyaz un, katkı maddeli gıdalar bizi depresyona sokuyor. Regl döneminde yüzde 80 çikolata yemek sinirliliği önlüyor. Mutsuzluk halini gidermek için balık yağı ve Çuha çiçeği etkili... Besinlerin böyle ‘mucizevi’ etkileri var. Yeter ki onları tanıyın ve dengeli olarak tüketin. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden uzman diyetisyen Zehra Akören, Radikal gazetesine hastalıklardan korunmada etkili olan beslenme tarzını anlattı.Gebelik beslenmesi de kişiye özeldir. Enerji ihtiyacı gebelikte ortalama olarak günlük gereksinime ilave 300-500 kalorilik bir artış gösterir. Bir kâse pilav, 267 kaloridir. Protein ihtiyacı günlük gereksinime ek olarak 10-20 gram artabilir.Emzirme döneminde de sağlıklı ve dengeli beslenilmeli, süt üretimini arttırmak için sıvı alımına özen gösterilmeli? Üç litreye yakın sıvı alınmalı ve süt üretiminin artması için bebek sıklıkla her iki göğüsten emzirilmeli. Baharatlar, arı sütü nohut, ısırgan süt üretimini arttırır.Vücutta salgılan hormanlar değiştiğinden, hormonal değişikliğe bağlı olarak vücutta su tutulması oluşur. Bu tutulma beyinde de gerçekleşir. Beyindeki ödem sinir iletimini olumsuz etkiler ve kişiler kendilerini huzursuz hissedebilir. Ödemi azaltmak için yumurtlama ve regl dönemlerinde tuz oranını azaltmalı. Dolaşımı güçlendirmeli en az bir saat yürüyüş yapmaya özen göstermeli. Ödemi engelleyici bitki çayları içilebilir. Tatlı isteğini azaltmak için yoğurda bir-iki çay kaşığı tarçın katılarak tüketilebilir. Krizler devam ediyorsa da kalsiyum+magnezyum+çinko içeren gıda takviyesi alınabilir. Yüzde 80 kakao içeren çikolatadan iki-üç kare tüketilebilir. Mutsuzluk halinin giderilmesinde balık yağı ve Çuha çiçeği iyi gelir.• Bitki çayı özellikle ada çayı, melisa çayı içilebilir.• Kolesterolden düşük, kızartma ve kavurma gibi pişirme teknikleri uygulanmamış gıdalarla beslenmeye özen gösterilmeli.• Salatalara ya da yağsız yoğurtlara üzüm çekirdeği (içeriğindeki Gallik asit kılcal damar koruyucusudur) serpilebilir.• İdeal kiloda kalmak önemli.• Gün boyunca kandaki şeker seviyesinin aynı oranda kalmasını sağlayabilmek için az az ve sık sık beslenmeli, beyaz un, tuz ve şekerden uzak durulmalı.• Şeker sorunu olan kişilerin mutlaka doktor ve diyetisyen takibinde olması gerekir.• Şeker seviyesi yükselince kandaki magnezyum oranı azalacağından bu kişilerde sinirlilik olacaktır. Kalsiyum ve Magnezyum takviyesi yapılabilir.• E vitamini, selenyum, B ve C vitaminleri diyabetliler için önemlidir. Ama öncesinde mutlaka diyetisyene danışılmalı.Uyku apnesi olanlar, kulak burun boğaz, nöroloji ve kalp doktoruna mutlaka görünmemeliler. Ancak en önemli nedenlerinden birisi de kilo fazlalığıdır. Kilo arttıkça ense kaslarımız yağlanır, solunum refleksi olumsuz etkilenir. Bu kişilerin ideal kilolarına diyetisyen kontrolünde gelinmesi sağlanmalı, alkol-sigara ve gece geç yenen ağır yemeklerden uzak kalınmalı. Uykudan önce bir saat yürüyüş yaparak dolaşım güçlendirilmeli.