-KAKAO AĞACININ DNA HARİTASI ÇIKARTILDI McLEAN (A.A) - 15.09.2010 - Bilimadamları çikolata üretiminde kullanılan kakao ağacının hemen hemen tamamlanmış DNA haritasını çıkardı. Şekerleme üreticisi Mars şirketi tarafından finanse edilen proje, 5 yıl olarak planlanmasına rağmen 2 yılda bitirildi. Mars şirketi, proje sonuçlarının daha sağlam, daha yüksek mahsul veren, kuraklığa ve hastalığa dirençli ağaçların yetişmesine öncülük etmesini ümit ettiğini kaydetti. Mars, ABD Tarım Bakanlığı, IBM şirketi ve üniversitelerin desteklediği projenin tamamlanması için 10 milyon dolar harcayacak. Dünyada her yıl, çoğu küçük çiftliklerde olmak üzere 3 milyon ton kakao elde ediliyor. Ancak, hastalıklar ve zararlılar yüzünden yılda ortalama 700 ila 800 milyon dolarlık ürün kaybı olduğu belirtiliyor.