Kaiser Antonino Türkiye'de

Kaiser Antonino dans topluluğu, Türkiye’de ilk kez 9 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacak.



Milliyet'in haberine göre; dünyaca ünlü dans topluluğu Kaiser Antonino, geçmiş dönemlerdeki "Immune" ve "Piyut" isimli gösterilerinden derledikleri performanslarıyla "Discrete Geometry" adını verdikleri gösterileriyle Türkiye’de ilk kez 9 Şubatta hayranlarıyla buluşacak.



Avi Kaiser-Sergio Antonino’nun koregrofisini yapacağı gösteride, Sergio Antonino, Alessio Attanasio, Avi Kaiser ve Francesco Pacelli hünerlerini sergileyecek

