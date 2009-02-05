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Kültür-Sanat

Kaiser Antonino Türkiye'de

Kaiser Antonino dans topluluğu, Türkiye’de ilk kez 9 Şubat'ta gösterilerini sunacakalar.

05 Şubat 2009 02:00

Kaiser Antonino dans topluluğu, Türkiye’de ilk kez 9 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacak.

Milliyet'in haberine göre; dünyaca ünlü dans topluluğu Kaiser Antonino, geçmiş dönemlerdeki "Immune" ve "Piyut" isimli gösterilerinden derledikleri performanslarıyla "Discrete Geometry" adını verdikleri gösterileriyle Türkiye’de ilk kez 9 Şubatta hayranlarıyla buluşacak.

Avi Kaiser-Sergio Antonino’nun koregrofisini yapacağı gösteride, Sergio Antonino, Alessio Attanasio, Avi Kaiser ve Francesco Pacelli hünerlerini sergileyecek

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