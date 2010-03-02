Kâinatın yaşı yeniden hesaplandı

T24 - Bilim insanları kâinatın gizemlerini araştırmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalara göre kâinatımız 13,75 milyar yaşında.





Son araştırmalar kâinatın yaşının 13,75 milyar yıl olduğunu ortaya koydu. Alman Bonn Üniversitesi'nin Amerikan Stanford ve Kaliforniya Üniversiteleri ile birlikte yürüttüğü araştırmada Hubble uzay teleskobunun görüntüleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Bonn Üniversitesi'nden Dr. Sherry Suyu hesaplamalarına göre kâinatın 13,75 milyar yaşında olduğunu belirterek, hata payı ile ilgili olarak ‘en fazla 170 milyon yıl daha yaşlı, ya da 150 milyon yıl daha genç' dedi.



Araştırma ekibi çekim lensleri yardımıyla kâinatın ne hızda genişlediğini ve ‘Büyük Çarpışma'nın ardından geçen zamanı hesapladı. Daha önceki araştırmacılar hesaplamalarında kâinatın düz ve kavissiz olduğunu varsaymışlardı. Dr. Suyu ve çalışma arkadaşlarının hesaplamaları bu varsayımın gerçekten de doğru olduğunu ortaya koydu.





"Karanlık enerji" araştırılıyor



Araştırmada kâinatın giderek daha hızlı bir şekilde genişlemesine yol açan gizemli ‘karanlık enerji' ile ilgili de yeni bulgular elde edildi. Dr. Suyu, yaptıkları hesaplara göre kâinatın yüzde 72'sinin ‘karanlık enerji'den oluştuğunu, bu enerjinin nasıl göründüğü ile ilgili bir fikirlerinin olmadığını kaydetti. Bilim dünyasında sözkonusu ‘karanlık enerji' ile ilgili çalışmalar tam hız sürüyor.





