Kainatın en güzeli Afrika'dan seçildi

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Kainat güzeli podyuma böyle çıktı - VİDEO

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Filipinler, Brezilya ve Ukrayna’nın finalist olduğu yarışmada Angolalı yarışmacı Leila Lopes “kainat güzeli” oldu.Ülkesinin geçmişindeki savaşlarla anılmaması ve HIV gibi hastalıklarla savaşmak için bugüne kadar bir vatandaş olarak elinden geleni yaptığını belirten 25 yaşındaki Lopes, tacı almasıyla beraber bunları gerçekleştirmenin daha mümkün kıldığını ifade etti. Lopes ayrıca vücudunda hiçbir estetik bulunmadığını söyleyerek, güzel görünmesinin sırlarını “çok uyumak, güneşten korunmak ve bol bol su içmek” olarak açıkladı.Yarışmada 88 kişiyi eleyerek Kainat güzeli seçilen Lopes’in birinciliği Angola için de bir ilk niteliğinde.