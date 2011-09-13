T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kainatın en güzeli Afrika'dan seçildi

Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yapılan kainat güzellik yarışmasında bu sene tacı Afrika giydi...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Brezilya’nın Sao Paolo kentinde yapılan kainat güzellik yarışmasında bu sene tacı Afrika giydi.

Kainat güzeli podyuma böyle çıktı - VİDEO

FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ



Filipinler, Brezilya ve Ukrayna’nın finalist olduğu yarışmada Angolalı yarışmacı Leila Lopes “kainat güzeli” oldu.

Ülkesinin geçmişindeki savaşlarla anılmaması ve HIV gibi hastalıklarla savaşmak için bugüne kadar bir vatandaş olarak elinden geleni yaptığını belirten 25 yaşındaki Lopes, tacı almasıyla beraber bunları gerçekleştirmenin daha mümkün kıldığını ifade etti. Lopes ayrıca vücudunda hiçbir estetik bulunmadığını söyleyerek, güzel görünmesinin sırlarını “çok uyumak, güneşten korunmak ve bol bol su içmek” olarak açıkladı.

Yarışmada 88 kişiyi eleyerek Kainat güzeli seçilen Lopes’in birinciliği Angola için de bir ilk niteliğinde.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24