Kainat Güzellik Yarışması'na ilk kez bir transseksüel katılacak

Kainat Güzellik Yarışması’nda İspanya'yı temsil edecek ismin belirlendiği Kainat Güzeli İspanya yarışmasında 26 yaşındaki transseksüel kadın Angela Ponce birinci oldu. İspanya’da bir güzellik yarışmasını kazanan ilk transseksüel olan Ponce, Kainat Güzellik Yarışması’na katılacak ilk trans birey de olacak.

Kainat Güzeli İspanya yarışmasına katılan 22 yaşındaki transseksüel kadın Angela Ponce, 22 rakibini geride bırakarak tacın sahibi oldu. 2015 Dünya Güzeli İspanya yarışmasına da katılan ancak başarısız olan Ponce, bu kez jüriyi etkiledi ve ülkesini kasım ayında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil etme hakkı kazandı.

Ponce, ayrıca Kainat Güzellik Yarışması’na katılacak ilk trans birey de olacak. Yarışma kuralları 2012’de değiştirilmiş ve LGBTİ bireylere de katılım hakkı verilmişti.

Tacını alan Ponce, kendisini destekleyenlere teşekkür etti ve LGBTİ için eşit hakları talep ettiği bir açıklama yaptı.

Ponce “Her zaman hayalim olan bir şey gerçekleşti. Bugün hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Kendime, hayat amacıma ve İspanya’ya adanmışlığımla Kainat Güzellik Yarışması’na gideceğim. Herkesi kapsama, saygı, tolerans, kendimize ve başkalarına yönelik sevgi mesajları ileteceğim” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın güzellik yarışmasında birinci olan ilk trans bireyi olan Ponce, ülkede gündem yarattı.

Ponce, sosyal medyadan da büyük destek gördü.