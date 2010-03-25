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Yaşam

Kaide'den estetik operasyon!

El Kaide terör örgütünün canlı bombaları yeni bir patlayıcı yerleştirme bölgesi keşfetti: Meme silikonu!

25 Mart 2010 02:00

T24 - El Kaide terör örgütünün kadın intihar eylemcilerin memesine plastik cerrahi yöntemiyle patlayıcı yerleştiriyor. Bu patlayıcılar havaalanlarındaki tarama cihazları tarafından fark edilemiyor.

Kaide'den estetik operasyon!İngiliz istihbarat yetkilileri, El Kaide terör örgütünün, kadın intihar eylemcilerin memesine plastik cerrahi yöntemleriyle PETN adlı patlayıcı bir madde yerleştirdiğini ve meme içindeki bu maddenin havaalanlarındaki tarama cihazları tarafından fark edilemediğini açıkladı.

Terör uzmanı Joseph Farah’ın anlattıklarına göre, terör örgütü bağlantılı bazı kişiler, İngiltere’nin önde gelen okullarında tıp eğitimi aldıktan sonra ülkelerine dönüp çalışmaya başlıyor. Hizmetleri arasında teröristlerin tanınmamak için başvurduğu estetik yüz ameliyatlarının yanı sıra gibi intihar eylemcilerine yardımcı olmak da bulunuyor. Estetisyen terör uzmanları, patlayıcıları bazı erkek intihar eylemcilerininse kalçalarına yerleştiriyor.

Yöntem, Londra’da eğitim görmüş Nijeryalı Ömer Faruk Abdülmuttalib’in ABD’de bir uçağı havaya uçurma girişiminin son anda ortaya çıkarılmasının ardından keşfedildi. Bu başarısız saldırı girişiminden bir süre sonra İngiliz istihbarat servisleri, Pakistan’la Yemen arasında operasyonlarla ilgili internetten yapılan, konuyla bağlantılı bir konuşma da tespit etti.


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