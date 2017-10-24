Kahvesine Atatürk köşesi kurdu

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuyucak İlçesi\'nde yaşayan Hüseyin Demirkurt, 8 yıldır işlettiği \'Cumhuriyet Kahvehanesi\'ne Atatürk köşesi ve kitaplığı kurdu. Kuyucak\'ın Pamukören Mahallesi\'nde kahve işleten 32 yaşındaki Hüseyin Demirkurt, Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğraflarından oluşan köşeyle kitaplık kurdu. \'Cumhuriyet Kahvehanesi\' adını taşıyan işyerinde farklılık oluşturan Demirkurt, kahveye gelenlerin önce şaşırdığını sonra da Atatürk köşesini çok beğendiğini dile getirdi. Atatürk sevgisinin küçüklükten geldiğini belirten Demirkurt, elinde daha sergileyemediği yüzlerce Atatürk fotoğrafı bulunduğunu söyledi. Atatürk köşesini daha da büyütmeyi hedeflediğini dile getiren Demirkurt, Atatürk köşesini hazırlamaya 5-6 yıl önce başladığını anlattı. Demirkurt, \"Sadece bu köşede değil, dükkanın birçok duvarı Atatürk fotoğrafları ile doldu. Bu çalışma ile Atatürk sevgisini yansıtmaya ve Atatürk\'ün farklı yönlerini bilmeyenlere tanıtmaya çalışıyorum\" dedi.

Demirkurt, \"Atatürk\'ü çok seviyorum. Ömrümün yettiğince de sevmeye devam edeceğim. Kahvehanemde bir kitaplık oluşturdum. Buraya gelen müşterilerim, hem çay ve kahvelerini içiyorlar hem de kitaplıktan kitap alıp okuyorlar. İstediklerinde evlerine götürüp, okuyup, getiriyorlar. Bu da beni mutlu ediyor\" diye konuştu.



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