Kahvenin yanında 'oral seks' isteyenler için kafe açılıyor!

İngiliz medyası, kahvenin yanında ‘oral seks hizmeti’ sunan bir kafenin yakında Londra'da açılacağını duyurdu. ‘Fellatio Cafe’ projesinin ahlaki ve hukuki boyutları, ABD medyasında da tartışılmaya başladı.

İlk haberi The Independent gazetesi verdi: Fellatio (Oral Seks) Cafe adlı yeni bir kafeterya zinciri, ilk şubesini 5 Aralık 2016’da İsviçre’nin Cenevre kentinde, hemen ardından ikincisini İngiltere’nin başkenti Londra’nın Paddington semtinde açmayı planlıyor.

150 metrekarelik barok temalı kafeteryada kahve ve pastane ürünlerinin yanında müşterilere birer iPad verilecek. İsteyenler buradaki elektronik katalogdan bir eskort beğenip oral seks yaptırabilecek.

“İngiltere’nin en pahalı kahvesi”

Hürriyet'te yer alan habere göre, aynı zamanda İngiltere’nin en pahalı kafesi’ diye tanıtılan mekanda en düşük ücret 50 sterlin (200 TL) olacak ve her 15 dakikada faturaya 10 sterlin daha eklenecek.





Fellatio Cafe’nin kurucusu Bradley Charvet, projeyi hayata geçirmek için bir eskort sitesinden sponsorluk desteği almış.

Charvet, bu konseptin Tayland’da uygulandığını ve bunu Avrupa’ya yaymak istediğini söylüyor. Son dönemde ABD ve Avrupa’da 'çıplaklar kafesi' gibi aykırı konseptler de uygulamaya geçmişti.

Kahvenin yanında oral seks hizmeti sunacak bir 'kafenin' hem ahlaki, hem de hukuki boyutu tartışma konusu.

Genelevden ne farkı var?

Seks işçiliğine yönelik kısıtlamaların ortadan kaldırılması gerektiğini savunanlar arasında bile bu ‘kafeterya’ konseptinin aslında genelevden farksız olduğunu düşünenler var.

ABD haber sitesi Vice News’a konuşan hukukçular, fuhuş ve genelevlerin yasal olduğu Cenevre’de kafeteryanın açılabileceğini, Londra’da ise bunun mümkün olmadığını belirtiyor.

Çünkü Londra’da fuhuş yasal olsa da genelevler yasak ve seks işçilerinin faaliyetleri konusunda ciddi kısıtlamalar var.

Fellatio Cafe’nin İngiliz başkentinde açılması halinde yetkililer tarafından derhal kapatılacağı sanılıyor. Charvet, “Yıl sonunda mekanları açınca ne olacağını göreceğiz. Garsonlarla sadece garsonluk yapacak. İşin cinsel kısmını eskortlar yürütecek” diyor.