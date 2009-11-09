Kahvelerde 'politikasız hava sahası'

İzmir Kahveciler Odası, hükümetin hayata geçirdiği kapalı alanlarda sigara içme yasağına ilginç bir uygulama ile karşılık verdi. Alınan kararla, siyasetçilerin kahvelerde siyasi propaganda yapması engellenecek.



19 Temmuz'da uygulanmaya başlayan kapalı alanlarda sigara içme yasağı kahveci esnafının tepkisini çekmeye devam ediyor.



İzmir Kahveciler Odası da yeni bir uygulama başlatarak politikacıların kahvelerde siyaset yapmasını yasakladı. Yönetim Kurulu üyelerini de yanına alarak konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, seçim dönemlerinde politikacıların en çok uğradığı yerlerin kahveler olduğunu belirtti.



Kırdı, "Sigara yasağı uygulanmaya başlandıktan sonra İzmir'de bin, Türkiye genelinde ise 100 bin kahve kapatıldı. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. Yasakta bir yumuşatma olmadığı takdirde 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde bu acı rakamlar daha da artacak. Bu yüzden siyasilerin dikkatini bu noktaya çekmek için yeni bir uygulama başlattık. Bundan sonra seçim dönemlerinde siyaset yapmak için kahvehaneye gelen siyasilere engel olacağız. Başbakan bile gelse çayımızı, kahvemizi içebilir ancak siyaset yapamaz" dedi.



Uygulama doğru ama



Yeni uygulama ile ilgili 3 bin 500 afiş hazırlattıklarını ve tüm kahvelerin bu afişi asacağını belirten Başkan Kırdı, "Sigara içme yasağı uygulamasını son derece doğru buluyoruz. Ancak uygulama şekli yanlış. Bizim savunduğumuz, kahvelerin sigara içilebilir ya da içilemez olarak kategorilendirilmesi. Eger böyle olursa hem esnaf, hem de vatandaş mağdur olmamış olur" dedi.



Kahvelerin Türk kültüründe tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kırdı, "Aynı yasak İrlanda, İngiltere ve ABD'de de uygulanıyor. Ancak onlarda kahve kültürü olmadığı için bir sıkıntı yaşanmıyor. Yunanistan örneğinde olduğu gibi Türkiye'de de yasağı biraz yumuşatmalıyız. 70 metrekarenin üzerinde olan bir işyerinin sahibi kendi kararına göre sigara içilebilen ve içilemeyen alan oluşturabilmeli" diye konuştu.



Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşların kapalı ortamlara daha çok ihtiyaç duyduğunun altını çizen Kırdı, "Esnaf arkadaşlarımız büyük bir özveri ile yasağı uygulamaya çalışıyor. Ancak yasak nedeniyle cezalar gelmeye başlarsa Sağlık Bakanlığı'nın önüne giderek işyerlerimizin anahtarlarını bırakacağız" dedi.