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Kahvehaneye silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kamerada

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER'DE dün gece saatlerinde kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla kahvehaneye ateş açtı

29 Nisan 2018 17:27

Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL,(DHA)
BAHÇELİEVLER\'DE dün gece saatlerinde kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla kahvehaneye ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı.   
Şirinevler Mahallesi\'nde dün gece saatlerinde 10. Sokak\'ta kimliği belirsiz 4 kişi pompalı tüfek ve silahlarla bir kahvehaneye ateş açtı. Kahvehanede vatandaşların da bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 1 ağır, 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası vatandaşların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşların görüntülerde olay sonrasında panikle sağa sola kaçıştıkları görüldü.

ÖNCE SAĞ TARAFTAN İÇERİYE ATEŞ EDİLDİ
Saldırı anında kahvehanede bulunan ve arkadaşı yaralanan Sinan Ayhan,\" Dün arkadaşlarla dışardan geldik bir oyun oynayalım dedik. Saat 10 civarlarıydı. Yaklaşık beş, altı el oyun oynadık. Fazla da kimse yoktu içeride. Oyun oynayan bir iki masa vardı. Önce sağ taraftan içeriye ateş edildi. Biz önce farkına varamadık. Peşinden bir iki saniye geçmeden arkadan bir kaç tane daha silah sesi çıkınca, biz kendimizi attık. Sonra peşinden baya bir tarama sesi geldi. O sırada Yusuf arkadaşımız vurulduğunu söyledi. İçeri girdiğimizde Yusuf\'un sağ boşluğundan bir mermi girmişti. Direk hastaneye götürdük. 4 kişi olduğunu söylüyorlar. Araçla gelmişlerdir büyük ihtimalle\" diye konuştu.Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışması devam ediyor. 

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