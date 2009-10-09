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Ekonomi

Kahvehaneler kapanmaya başladı

Kahveciler Federasyonu: 19 Temmuz'dan beri 489 kahve kapandı, bin 500 kişi işsiz kaldı .

09 Ekim 2009 03:00

Kahveciler Federasyonu: 19 Temmuz'dan beri 489 kahve kapandı, Bin 500 kişi işsiz kaldı.

Türkiye Kahveciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Resul Karataş, kapalı alanlarda sigara yasağının başladığı 19 Temmuz'dan bu yana 489 kahvehanenin kapısına kilit vurulduğunu, bin 500 çalışanın da işsiz kaldığını söyledi. 

Türkiye Kahveciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Resul Karataş, kapalı alanlarda sigara yasağının başladığı 19 Temmuz'dan bu yana 489 kahvehanenin kapısına kilit vurulduğunu, bin 500 çalışanın da işsiz kaldığını söyledi.

Karataş, yaptığı açıklamada, kapalı mekânlarda sigara yasağının en çok kahveci esnafını etkilediğini belirterek, kahvehanelerin hızlı bir şekilde kapanmaya başladığını vurguladı.

Türkiye'nin her yerinde kahvehanelerin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu dile getiren Karataş, "889 kahveci esnafı resmen işyerini kapattı, işyeri kaydını sildirdi. Her kahvehanede ortalama 3 kişi çalışıyor. Bu kahvehanelerin kapanmasıyla bin 500 kişi de işsizler ordusuna katıldı. Halen ayakta durmaya çalışan bir iki elemanını çıkaran kahvehaneleri saymıyorum bile." dedi.

Kahvehaneler için yasağın yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini ve bunu ümit ettiklerini vurgulayan Karataş, "Yoksa perişan olacağız. Kahveciler evine ekmek götüremeyecek. Biz kahveci esnafı olarak hükümetten sigara yasağı konusunda esneklik getirmesini istiyoruz. Yoksa binlerce kişi işsiz kalacak." ifadesini kullandı.  

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