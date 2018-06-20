Kahvehanedeki konuşma nedeniyle yargılanan 2 sanık beraat etti

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) OKMEYDANI\'ndaki bir kahvehanede yapılan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tartışmaya konu olan konuşmalarında, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2\'si beraat etti.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Sanık avukatları, müvekkillerinin suç işlemediklerini savunarak beraat talep etti. Mahkeme, sanıklar Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya\'nın beraatine hükmetti. İki sanığın dosyası ise ayrıldı.

İDDİANAME

DEAŞ tarafından Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Okmeydanı\'ndaki bir kahvehaneye giden bir grubun, kahvehanedekilere, \"saldırıyla laikliğin hedef alındığını\" iddia ettikleri konuşmalarının yer aldığı video yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, sosyal medyada dolaşan bir video kaydında üç erkek, bir kadının bir kahvehanede yaptığı konuşma içeriğine yer veriliyordu. Bu şahısların, konuşmalarında sosyal demokratları, muhafazakar ve milliyetçi görüşlere karşı kışkırttığı öne sürülüyordu. Konuşmanın sosyal paylaşım sitelerinden farklı halk kitleleri arasında gerilime ve ciddi tartışmalara sebebiyet verdiği, bu nedenlerle suçun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Sanıklardan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya 25 Nisan 2017\'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.



