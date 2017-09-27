Kahvehanedeki cinayetin şüphelisi ayağındaki elektronik kelepçeyle yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de 13 Eylül tarihinde bir kişinin ölümü iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kahvehane taranma olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin bir başka suçtan ayağında takılı bulunan elektronik kelepçe sayesinde, olaydan 4 saat sonra evinde gözaltına alındığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybeden Fazlı Öncel\'in yanlışlıkla öldürüldüğü tespit edilirken, adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Aydınevler mahallesi, Uyanık Caddesi üzerinde bulunan kahvehanede 13 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen olayda, plakası alınamayan siyah renkli bir aracın içinden iki kişinin açtığı ateş sonucu Fazlı Öncel (24) hayatını kaybetmiş, Özcan Kızılkaya (30) ile Kenan Dal (47) ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınmış, saldırganlar ise olay yerinden kaçmışlardı.

YARALININ İFADESİ OLAYIN ÜZERİNDEKİ SIR PERDESİNİ KALDIRDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis önce hastanede tedavileri süren yaralılarla konuştu. Yaralılardan Özcan Kızılkaya, olay gecesi kahvehaneye gelmeden önce siyah renkli bir aracın kendisine selektör yaptığını yanına gittiğinde aracın içinde daha önceden tanıdığı Vahdi A.(26) adlı kişinin bulunduğunu gördüğünü anlattı. Ameliyata girmeden polislere bilgi veren Özcan Kızılkaya \"Onlarla beraberken bir anda aramızda tartışma çıktı. Vahdi\'nin yanında bulunan kişi bana yumruk attı. Ben de ona yumruk atınca silahını çekerek beni darp etti. Oradan kaçıp kahvehaneye geldim. Ancak bir süre sonra aynı araba gelerek kahvehaneyi taradı.\" dedi.

YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan soruşturmada olayda hayatını kaybeden Fazlı Öncel\'in açılan ateş sonucu olayın hedefi olmadığı halde şüpheliler tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü tespit edildi. Üniversite mezunu olan Fazlı Öncel\'in iş aradığı öğrenildi.

KATİLİN AYAĞINDA ELEKTRONİK KELEPÇE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri Vahdi A.\'nın peşine düştü. Polis Vahdi A.\'nın babası ile yaptığı konuşmada, yaralama suçundan denetimli serbestlikle dışarda bulunan Vahdi A.\'nın ayağında elektronik kelepçe olduğunu tespit etti. Ceza İnfaz Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucu Vahdi A.\'nın mahkemenin verdiği karar gereği saat 22.00 ile 08.00 saatleri arasında bulunması gereken Pendik\'teki ev adresi tespit edildi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin evde olduğunun belirtilmesi üzerine operasyon yapıldı. Polis eve yaptığı baskında Vahdi A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Vahdi A., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis olay sırasında şoför koltuğunda oturan kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

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