Kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada, kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla vurulan Cevat Çakmak, yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Gümüşova ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanedekiler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmamada, kimliği belirsiz kişinin tabancasını ateşlemesi üzerine Cevat Çakmak göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Cevat Çakmak, tedaviye alındı. Cevat Çakmak\'ı vuran kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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