Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açarak 5 yaşındaki çocuğu öldürdü!

Diyarbakır'da kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçtığı sırada havaya silahla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların, pencereden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki Eflin Günbey'e isabet etmesi sonucu çocuk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali E., husumetli olduğu Yakup K., Şahin K., ve Enver B.'nin Uçar Sokak'ta oturduğu kahvehaneye önüne gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda kahvehanedeki 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçarak, geldiği Palu Sokak'ta da tabancayla havaya ateş açtı.

Ali E.'nin silahından çıkan kurşunlar, evinin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Ali E. kaçtı.