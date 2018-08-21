T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAHVEHANE SALDIRISININ ZANLILARI YAKALANDI

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Fatih’te bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı yakalandı

21 Ağustos 2018 13:59

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Fatih’te bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı yakalandı. 
Fatih Seyit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Caddesinde bulunan kahvehaneye 20 Şubat 2017\'de motosikletle gelen iki kişi, ateş edip kaçmıştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Nejdet Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Ü. ve Eray A.\'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan Mehmet Ü\'nün 2015 yılında öldürülen kardeşi Resul Ü\'nün ölümünden sorumlu tuttuğu Adnan T\'yi öldürmek için kahvehaneye ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışları
-ARŞİV
-Olayla ilgili görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBUL DHA FatihteSeyitMahallesi Miralay Hasan Kazımbey CaddesindeOlaydaAğırNejdet AslanKonuylaCinayet Büro AmirliğiMehmetErayEmniyetteResulAdnanGörüntü Dökümü Emniyetten
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24