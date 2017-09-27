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Kahvehane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, kahvehane önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 31 yaşındaki Adem Atmaca öldü, 45 yaşındaki ağabeyi Mustafa Atmaca ve yoldan geçen 5 yaşındaki Emirhan M

27 Eylül 2017 19:27

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te, kahvehane önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 31 yaşındaki Adem Atmaca öldü, 45 yaşındaki ağabeyi Mustafa Atmaca ve yoldan geçen 5 yaşındaki Emirhan M., yaralandı.
Olay, öğleden sonra Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Atmaca, ağabeyi Mustafa Atmaca ile mahalledeki kahvenin önünde oturdukları sırada bir otomobilden inen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Adem Atmaca, Mustafa Atmaca ve yoldan geçen Emirhan M., yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Adem Atmaca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Atmaca’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, Mustafa Atmaca ve Emirhan M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demirci ustası Atmaca’yı öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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