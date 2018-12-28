T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahvedeki 'hızlı şarj cihazı' kumar makinesi çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı

28 Aralık 2018 17:10

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.
İhbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu Mahallesi\'ndeki kahvede kumar oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam kahveye operasyon düzenlendi. Kahvede \'hızlı cep telefonu şarj cihazı\' görünümü verilmiş 2 makinede kumar oynatıldığı tespit edildi. İki makineye el konulurken, kahve işletmecisi S.Ç. gözaltına alındı, hakkında \'kumar oynatmaya imkan sağlamak\' suçundan tutanak tutuldu. S.Ç.\'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN NazilliNazilliJandarma KomutanlığıAksu MahallesiBununKahvedeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24