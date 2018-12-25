T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyini öldürdü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Yılmaz Y

25 Aralık 2018 17:16

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, Yılmaz Y. (39), kahvede oyun oynarken, dışarı çıkardığı ağabeyi Zeydin Y.\'ye (44) kurusıkıyla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeydin Y., yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan Yılmaz Y., gözaltına alındı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Alanya\'ya bağlı Tosmur Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmaz Y., kahvede oyun oynadığı ağabeyi Zeydin Y.\'yi bir ara dışarı çağırdı. Yılmaz Y., iddiaya göre, yanında getirdiği kurusıkıyla ağabeyi Zeydin Y.\'ye ateş açtı. Omzuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Zeydin Y., yere yığılırken, Yılmaz Y. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zeydin Y.\'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Zeydin Y., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz Y.\'yi olay yerinin yakınlarında yakaladı. Gözaltına alınan Yılmaz Y.\'nin, emniyetteki sorgusunda, \'namus\' yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaYılmazZeydinAğırOlaysaatAlanyaTosmur MahallesiOmzunaSağlıkAlanya Alaaddin KeykubatEğitimAraştırma HastanesiYoğunAlanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24