T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kahvede kanser semineri

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl'e ait kahvede 'Dünya Kalp Günü' nedeniyle kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili sem

10 Ekim 2017 12:28

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl\'e ait kahvede \'Dünya Kalp Günü\' nedeniyle kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili seminer verdi. Hemşire Otunç, seminerlerin verildiği salonlara gitmemesi nedeniyle kendilerinin halkın ayağına gitmeye karar verdiklerini söyledi.
Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl’e ait kahvedeki seminer ilgi gördü. Kanserin tüm dünyada hastalıklar dışında en sık ikinci ölüm nedeni olduğunu belirten Aycan Otunç, kanser nedeninin çok çeşitli olduğunu, en belirgin olanlarının ailesel yatkınlık, sigara, alkol, dengesiz beslenme, güneşin zararlı ışınları, kimyasal ürünler ve çevre kirliliği olduğunu söyledi. Otunç, kanserin ölümcülüğü, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatırken, \"Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanserle mücadelede hedef 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusta tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranında azaltmaktadır\" diye konuştu.
Hemşire Gizem Kurt ise meme ve diğer kanser türlerinden korunma ve tedavilerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Kahveye okey, batak oynamaya gelen ancak karşılarında sağlıkçıları görenler şaşırdı sonra anlatılanları dikkatle dinledi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden kahve müşterilerinden Yusuf Sarı, \"Başımıza gelene kadar bunları umursamıyoruz. Ama çok aydınlandık. Bundan böyle bu tür seminerlere gitmeye çalışacağım\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FatihMuş DHA MUŞ VartoToplum Sağlığı Merkezi EğitimAycan OtunçGizem Kurt Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi BingölKalp GünüHemşire OtunçSağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı MerkeziHürriyet Mahallesi Muhtarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24