Kahvede kanser semineri

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl\'e ait kahvede \'Dünya Kalp Günü\' nedeniyle kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili seminer verdi. Hemşire Otunç, seminerlerin verildiği salonlara gitmemesi nedeniyle kendilerinin halkın ayağına gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl’e ait kahvedeki seminer ilgi gördü. Kanserin tüm dünyada hastalıklar dışında en sık ikinci ölüm nedeni olduğunu belirten Aycan Otunç, kanser nedeninin çok çeşitli olduğunu, en belirgin olanlarının ailesel yatkınlık, sigara, alkol, dengesiz beslenme, güneşin zararlı ışınları, kimyasal ürünler ve çevre kirliliği olduğunu söyledi. Otunç, kanserin ölümcülüğü, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatırken, \"Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanserle mücadelede hedef 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusta tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranında azaltmaktadır\" diye konuştu.

Hemşire Gizem Kurt ise meme ve diğer kanser türlerinden korunma ve tedavilerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Kahveye okey, batak oynamaya gelen ancak karşılarında sağlıkçıları görenler şaşırdı sonra anlatılanları dikkatle dinledi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden kahve müşterilerinden Yusuf Sarı, \"Başımıza gelene kadar bunları umursamıyoruz. Ama çok aydınlandık. Bundan böyle bu tür seminerlere gitmeye çalışacağım\" dedi.



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